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Финская Fortum ищет западных поставщиков топлива на АЭС советского образца

ТАСС: финская Fortum ищет западных поставщиков топлива на АЭС советского образца

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Shutterstock

Финский энергоконцерн Fortum объявил тендер на поставки ядерного топлива на АЭС с реакторами советского образца «Ловииса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики и занятости Финляндии.

Уточняется, что 2027 по 2030 годы поставлять топливо на объект будет Российская Федерация. До проведения тендера снабжение АЭС будет осуществлять американская Westinghouse. Причиной поиска альтернативы американской компании в Финляндии назвали стремление увеличить надежность поставок и конкурентоспособность.

До этого энергоконцерн Fortum собрался подать иск из-за потери контроля над активами в России.

Компания Fortum направила уведомление о споре ради защиты своей правовой позиции и интересов акционеров из-за нарушений со стороны России своих договорных обязательств.

В Fortum добавили, что отправка подобных уведомлений является лишь первым шагом для того, чтобы инициировать арбитражное разбирательство, которое может начаться в конце года.

Ранее в финской Fortum назвали условие замены ядерному топливу из России.

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