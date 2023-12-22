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Страны ЕАЭС и Иран готовы подписать соглашение о беспошлинной торговле

«Ъ»: страны ЕАЭС и Иран завершили переговоры о создании зоны свободной торговли

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Страны ЕАЭС и Иран уже на следующей неделе могут подписать соглашение о свободной торговле, что позволит многократно увеличить товарооборот между ними. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Церемонию подписания планируется провести 25 декабря на встрече глав стран в Петербурге.

«В отличие от действующей с 2019 года «временной» зоны свободной торговли со страной (Ираном. – Ред.), теперь снижение пошлин затронет 90% всех позиций и более 99% поставок из стран ЕАЭС», — говорится в публикации.

Для Ирана это первая подобная сделка.

В результате стороны ожидают значительного роста поставок продовольственной и промышленной продукции, что должно привести к увеличению оборота втрое, до $18-20 млрд в течение пяти-семи лет.

Предполагается также, что снижение пошлин на компоненты поможет облегчить локализацию производств.

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят пять стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что соглашение о свободной торговле расширит взаимодействие ЕАЭС и Ирана.

28 ноября российская компания подписала долгосрочное соглашение на поставку зерна в Иран.

Ранее Небензя заявил об отсутствии поставок между Ираном и Россией, которые нарушают СВПД.

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