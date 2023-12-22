Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства — Федерального совета.

В сообщению указано, что федеральный департамент экономики страны расширил список санкций в отношении России. Федеральный совет напомнил, что 18 декабря Евросоюз «принял новые меры в отношении России в рамках 12-го пакета санкций», в связи с чем министерство экономики Швейцарии 21 декабря расширило режим своих санкций на 61 физическое лицо и 86 предприятий и организаций.

До этого дипломатический источник в миссии одной из стран ЕС в Брюсселе заявлял ТАСС, что Европейский союз не будет отменять санкции против России, даже если боевые действия на Украине завершатся.

19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый пакет санкций Евросоюза свидетельствует об исчерпании вариантов ограничений.

18 декабря стало известно, что Евросоюз включил 61 человека и 86 юрлиц в 12-й пакет санкций против России.

Ранее в Белом доме заявили о намерении усилить санкции против России.