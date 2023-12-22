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В Узбекистане может появиться алкоголь «Слово пацана»

Узбекская компания Elsun-Sharob регистрирует товарный знак «Слово пацана»

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ivanfilippovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Узбекско-британский производитель алкоголя Elsun-Sharob подал заявку на регистрацию товарного знака «Слово пацана». Об этом пишет РИА Новости.

Заявка на регистрацию товарного знака «Slovo patsana. Слово пацана» появилась в базе данных узбекского минюста 21 декабря.

Согласно информации на сайте компании, на ликеро-водочном заводе Elsun-Sharob заняты 140 сотрудников и производятся более 45 наименований алкогольной продукции, в том числе водка, сладкие и горькие настойки, десертные напитки, бальзамы и аперитивы. Продукция компании поставляется в Россию, Германию, Китай, Польшу, Латвию, Болгарию, Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Израиль, Канаду и Казахстан, Узбекистан.

До этого создатели сериала «Слово пацана» объяснили его суть.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин посмотрел сериал «Слово пацана».

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