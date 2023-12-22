Правительство Японии утвердило бюджет с первым за 12 лет сокращением расходов

В 2024 году бюджет Японии впервые за 12 лет может сократиться в объеме, при этом расходы страны на оборону рекордно вырастут. Об этом сообщает ТАСС.

«Объем расходной части составит 112,07 трлн иен ($787 млрд), что на 2,31 трлн иен меньше, чем в текущем финансовом году», — говорится в публикации.

Причинами сокращения указаны прекращение выделения резервных средств на борьбу с пандемией COVID-19, на что в течение трех лет подряд ассигновались значительные суммы.

Проект бюджета страны уже утвержден японским правительством, теперь его должны одобрить обе палаты парламента страны.

16 декабря сообщалось, что расходы на оборону в Японии вырастут более чем на 10% в 2024 году.

Дополнительные средства планируется направить на приобретение ракет большой дальности и разработку истребителя следующего поколения.

Ранее стало известно, что западные компании ВПК переносят производства в Японию.