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В Германии раскритиковали ЕС за запрет импорта стальной продукции из России

Spiegel: производителей в ЕС заставили продлить разрешение на ввоз слябов из РФ

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Европейские производители не желают отказываться от покупки некоторых видов российской стальной продукции, так называемых «слябов», попавших в новый пакет санкций Европейского союза. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Невыносимо, что под влиянием нескольких государств–членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда», — высказал свое мнение генеральный директор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт.

По данным Spiegel, в ходе консультаций по новому санкционному пакету против России представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении льготного периода для ввоза в ЕС российских стальных полуфабрикатов, Германия была против.

При этом, согласно информации Eurofer, доля российских «слябов» в европейском импорте за последние несколько месяцев выросла примерно до 56%, что выше досанкционного периода.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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