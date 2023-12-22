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В Германии заявили о влиянии украинского конфликта на Рождество немцев

FAZ: конфликт на Украине заставляет немцев сокращать покупки к Рождеству

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Shutterstock/ShineTerra

Глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент заявил, что конфликты на Украине и в секторе Газа заставляют потребителей в Германии меньше тратить к Рождеству. Такими данными о поделился с Frankfurter Allgemeine.

Как указал Гент, по данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), в настоящее время наблюдаются умеренные рождественские траты среди немецких потребителей. По его словам, немцы демонстрируют «очень плохой старт» в предпраздничных покупках, что проявляется не только в розничной, но и Интернет-торговле.

Глава HDE отметил, что в связи с неуверенностью, ростом цен и экономией покупателей ожидается падение продаж на пять-шесть процентов.

До этого Центральный банк Германии ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2024-2025 годы из-за низкого глобального спроса. Финансовый регулятор ожидает, что ВВП Германии вырастет на 0,4% в 2024 году и на 1,2% в 2025 году. До этого оценка была — увеличение на 1,2% и 1,3% соответственно.

В июле-сентябре 2023 года ВВП Германии снизился на 0,1%. В годовом выражении ВВП Германии упал на 0,8%.

Депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» Лейф-Эрик Хольм 3 ноября призвал немецкое правительство отказаться от «безумной санкционной политики».

Ранее Захарова сравнила Германию с крадущим подарки Гринчем.

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