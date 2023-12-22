В Госдуме призвали повысить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила увеличить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей, размер которой сейчас составляет 450 тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».

Российские многодетные семьи в дополнение к материнскому капиталу могут получить такую субсидию на погашение основной части ипотечного кредита. Материнский семейный капитал будет в очередной раз проиндексирован с 1 февраля 2024 года на 7,5% и на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а на второго, если на первого не получали, — почти 834 тысячи рублей.

Бессараб призвала сейчас индексировать размер субсидии на ипотеку, поскольку эта реформа действует достаточно долгое время, и граждане ждут ее индексации с учетом увеличения стоимости квадратного метра жилья в стране.

Отдельно парламентарий прокомментировала законопроект, который предполагает выделение семьям с детьми дополнительных средств для погашения ипотеки. По ее словам, хорошо, что государство помогает семьям деньгами, однако вряд ли можно стимулировать ими многодетность, поскольку существует еще множество аспектов, например, требуется культурное развитие, возможность поступать по определенным условиям в вузы и т.д.

14 декабря на пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что правительство намерено продлить программу семейной ипотеки, которая завершится 1 июля 2024 года. При этом глава государства отметил, что продление программы будет зависеть от возможности бюджета.

Ранее Минстрой заявил об ажиотажном спросе на жилье в России.