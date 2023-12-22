В Аргентине разрешили заключать сделки в криптовалюте

Правительство Аргентины разрешило жителям страны и компаниям заключать контракты в криптовалюте. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) сообщила министр иностранных дел республики Диана Мондино.

Как она отметила, данная мера предусмотрена новыми реформами руководства государства. При этом заключать контракты можно будет не только в криптовалюте, но и в некоторых видах продуктов.

«Подтверждаем, что в Аргентине можно будет заключать контракты в Bitcoin, в другой криптовалюте, в килограммах мяса и в литрах молока», — уточнила глава внешнеполитического ведомства.

В то же время Мондино опубликовала выдержку из соответствующего указал президента страны, касающуюся погашения задолженностей по контрактам. Согласно тексту документа, должники будут обязаны предоставить средства в указанной в договоре валюте вне зависимости от законности ее использования в республике.

12 декабря заместитель министра финансов РФ принял участие в круглом столе в МГИМО, в ходе которого рассказал о разработке законопроекта об экспорте криптовалюты как продукта майнинговой деятельности. По его словам, в случае принятия данного законопроекта российский компании получат право вывозить криптовалюту за рубеж.

Ранее Центральный банк РФ оценил ситуацию на российском рынке криптовалют.