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Аналитик предсказал падение цен на нефть из-за разногласий в ОПЕК+

Экономист Церазов: Brent может подешеветь до $70 из-за разногласий в ОПЕК+

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Dado Ruvic/Reuters

Цены на нефть в ближайшие месяцы могут существенно упасть на фоне растущих противоречий внутри ОПЕК+. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

По его словам, следствием этих разногласий уже стал выход Анголы из картеля. Эксперт отметил, что производители и раньше покидали ОПЕК, последним перед Анголой в 2019 году картель покинул Катар. Причины для ухода сегодня другие, считает Церазов.

«В частности, крупнейшие нефтедобывающие страны, такие как Саудовская Аравия, предпринимают колоссальные усилия для уменьшения зависимости своих экономик от нефти. Эти тенденции очевидны, многие производители в связи с этим не готовы существенно сокращать добычу ради большей выгоды в будущем», — пояснил аналитик.

Кроме того, добавил эксперт, проблемы экономики Китая и высокие процентные ставки в мире несут риски глобальной рецессии, что крайне негативно для цен на нефть.

«ОПЕК+ пытается стабилизировать рынок за счет ограничения добычи, однако альянс контролирует меньше трети мирового производства, — констатировал Церазов. — При этом США и другие крупные производители наращивают добычу, что нивелирует усилия ОПЕК+ по поддержанию цен».

По оценке Церазова, все это чревато дальнейшим снижением стоимости нефти. Так, Brent может подешеветь до $70 за баррель, а цена российской нефти (с учетом текущих дисконтов) – в область $60 за баррель.

До этого эксперт предупредил, что выход Анголы из ОПЕК может подтолкнуть к выходу других участников.

Ранее аналитик назвал последствия выхода Анголы из ОПЕК для России.

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