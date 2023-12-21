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Стали известны самые высокодоходные в мире акции

Bloomberg признал акции южнокорейского Ecopro Co самыми доходными в мире

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Depositphotos

Самыми высокодоходными акциями в мире признаны бумаги ведущего южнокорейского производителя вторичных аккумуляторов Ecopro Co, которые с начала 2023 года повысились почти на 600%. Составлением рейтинга занималось агентство Bloomberg.

«Акции Ecopro Co уверенно обогнали все компании из 2647 участников рейтинга, обеспечив доходность 571% в этом году», — говорится в материале.

Вторую строчку рэнкинга заняли ценные бумаги южнокорейской Kum Yang Со, которая производит элементы для аккумуляторов электроавтомобилей. Доходность ее акций с начала текущего года составила более 350%.

До этого газета «Ведомости» писала, что в период с января по май 2023 года российские компании резко выросли в цене. Их капитализация на Мосбирже подскочила на 28,53%, до 49,1 трлн руб.

Ранее правнучка основателя Lego продала акции почти на $1 млрд.

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