Стали известны самые высокодоходные в мире акции

Самыми высокодоходными акциями в мире признаны бумаги ведущего южнокорейского производителя вторичных аккумуляторов Ecopro Co, которые с начала 2023 года повысились почти на 600%. Составлением рейтинга занималось агентство Bloomberg.

«Акции Ecopro Co уверенно обогнали все компании из 2647 участников рейтинга, обеспечив доходность 571% в этом году», — говорится в материале.

Вторую строчку рэнкинга заняли ценные бумаги южнокорейской Kum Yang Со, которая производит элементы для аккумуляторов электроавтомобилей. Доходность ее акций с начала текущего года составила более 350%.

До этого газета «Ведомости» писала, что в период с января по май 2023 года российские компании резко выросли в цене. Их капитализация на Мосбирже подскочила на 28,53%, до 49,1 трлн руб.

Ранее правнучка основателя Lego продала акции почти на $1 млрд.