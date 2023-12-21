Выход Анголы из ОПЕК может подтолкнуть к выходу других участников

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что выход Анголы из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) может спровоцировать других участников выйти из соглашения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это тревожный звонок в плане сохранения там и других игроков. А что если Нигерия и Конго тоже захотят выйти? Если кто-то уйдет, а другие - останутся, и у них будут квоты, конечно, у них будет вопрос: «оказывается так можно было - просто выйти из ОПЕК+ и пользоваться всеми усилиями остальных участников, что они сокращают добычу, а не повышают цену за счет этого?» — сказал Юшков.

Ранее сообщалось, что Ангола объявила о выходе из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Отмечается, что Ангола входит в число двадцати крупнейших стран по добыче нефти. При этом решение принято в связи с сохранением квот на добычу внутри стран-членов организации.

До этого министерская встреча стран ОПЕК+ была перенесена из-за желания Анголы и Нигерии увеличить добычу нефти. На встрече планировалось обсудить продление текущей тенденции по сокращению добычи нефти, но с этим согласились не все участники. Так, представители Анголы заявили, что страна инвестирует в разработку месторождений и не хочет останавливаться.

Помимо этого, источники агентства в ОПЕК+ сообщили, что перенос встречи связан и с другими африканскими странами: в июне ОПЕК+ обязалась пересмотреть квоты на добычу для Анголы, Нигерии и Конго на 2024 год.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о причине переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+.