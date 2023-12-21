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Россия нарастила экспорт нефти на фоне санкций

Белоусов: экспорт энергоресурсов из России превысил показатели 2021 года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия нарастила экспорт сырой нефти в 2023 году на 7% по сравнению с предыдущим годом — до 250 млн тонн, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по нацпроектам, ТАСС.

По его словам, несмотря на санкции Запада и попытки ограничить покупку российских энергоносителей, их поставки за рубеж продолжаются.

«В денежном эквиваленте российский энергетический экспорт практически вышел на показатели 2021 года и остается на комфортных для бюджета и компаний уровне», — отметил вице-премьер.

При этом объем экспорта в недружественные страны, по данным Белоусова, сократился в 3,5 раза, в том числе в Евросоюз— в 4,5 раза. Это произошло из-за введения ценовых ограничений, санкций против российских судов и компаний, а также диверсий на газопроводах.

«Ограничение поставок наших энергоносителей — одна из главных целей действий коллективного Запада против нашей страны», — констатировал Белоусов.

По его словам, несмотря на эти меры, Россия не собирается полностью прекращать экспорт энергоресурсов в Европу и в некоторые другие недружественные государства.

До этого Белоусов оценил текущий курс рубля как оптимальный.

Ранее стоимость доставки нефти выросла из-за атак на танкеры в Суэцком канале.

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