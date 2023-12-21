В 2023 году реальные доходы россиян показали небольшой рост

За 10 месяцев 2023 года реальные доходы россиян выросли на 3,9%. Об этом со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой сообщает ТАСС.

«По предварительной оценке Росстата, по итогам 10 месяцев текущего года реальные денежные доходы населения увеличились на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года», — сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Вице-премьер подчеркнула, что ранее утвержденные планы по снижению уровня бедности россиян выполняются, работа в этом направлении будет продолжена.

21 декабря президент России Владимир Путин заявил о рекордном минимуме уровня бедности в России в 2023 году.

11 декабря сообщалось, что социальная сфера остается приоритетом в бюджете России.

Ранее в Госдуме назвали минимальный размер зарплаты россиян для комфортной жизни.