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Силуанов раскрыл размер финансовых резервов России

Глава Минфина РФ Силуанов: размер ФНБ составляет 11,8 трлн рублей

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Павел Бедняков/РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что общий объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 11,8 трлн рублей.

«Наш финансовый запас, ресурс, который мы формировали за последние годы, общий объем средств, которые находятся в Фонде национального благосостояния составляет почти 12 триллионов рублей, если быть точным — 11,8 триллионов рублей», — сказал он.

Также он добавил, что свободные ресурсы, которые не вложены в проекты, составляют 4,7 трлн рублей.

До этого Силуанов прокомментировал влияние нового пакета санкций Евросоюза, который запрещает экспорт российских алмазов. Он отметил, что доля России на рынке алмазов и бриллиантов существенная.

18 декабря стало известно, что с 1 января 2024 года Европейский союз (ЕС) вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России.

Ранее в Минфине заявили о симметричном ответе на конфискацию активов РФ Евросоюзом.

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