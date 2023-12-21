Силуанов раскрыл размер финансовых резервов России

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что общий объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 11,8 трлн рублей.

«Наш финансовый запас, ресурс, который мы формировали за последние годы, общий объем средств, которые находятся в Фонде национального благосостояния составляет почти 12 триллионов рублей, если быть точным — 11,8 триллионов рублей», — сказал он.

Также он добавил, что свободные ресурсы, которые не вложены в проекты, составляют 4,7 трлн рублей.

До этого Силуанов прокомментировал влияние нового пакета санкций Евросоюза, который запрещает экспорт российских алмазов. Он отметил, что доля России на рынке алмазов и бриллиантов существенная.

18 декабря стало известно, что с 1 января 2024 года Европейский союз (ЕС) вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России.

Ранее в Минфине заявили о симметричном ответе на конфискацию активов РФ Евросоюзом.