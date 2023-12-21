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Стоимость доставки нефти выросла из-за атак на танкеры в Суэцком канале

Bloomberg: стоимость доставки нефти выросла из-за атак в Суэцком канале

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Suez Canal Authority/Handout via Reuters

Мировые перевозчики сырой нефти и топлива столкнулись с резким ростом затрат на бронирование для некоторых танкеров, меняющих маршруты из-за нападений хуситов в Красном море. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что танкеры предпочитают делать большой крюк, но идти через более безопасные акватории, нежели Суэцкий канал. Менее загруженным также стал Панамский канал из-за падения уровня воды.

По данным аналитиков агентства, резко выросла стоимость фрахтования так называемых Suezmax, крупнейших нефтяных танкеров, которые могут проходить через Суэцкий канал. При полной загрузке они могут перевозить 1 млн баррелей нефти и часто используются для транспортировки сырой нефти из РФ или Средиземного моря в Азию или с Ближнего Востока в Европу.

Отмечается, что также подорожала доставка нефти танкерами меньшего тоннажа. По данным источника Bloomberg, танкеры LR, иногда называемые Panamaxes, обходят Панамский канал, где рекордно низкий уровень воды способствовал возникновению заторов.

До этого посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявлял, что торговым судам, которые хотят перестроить свои маршруты из-за атак хуситов в Красном море, можно разрешить использовать Северный морской путь.

18 декабря официальный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, которые якобы связаны с Израилем.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что Северный морской путь становится более эффективной транспортной артерией, чем Суэцкий канал.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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