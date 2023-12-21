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Белоусов оценил текущий курс рубля как оптимальный

Белоусов: курс 90 рублей за доллар оптимален для российской экономики

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РИА «Новости»

Оптимальным курсом доллара для российской экономики является отметка в 90 рублей за $1. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по нацпроектам, передает ТАСС.

По его словам, при таком соотношении достигнут баланс экспорта и импорта.

«Стабилизация курса в районе 90 рублей за доллар приемлема как для экспортеров, так и для потребительского и инвестиционного рынков», — заявил Белоусов.

Ранее первый вице-премьер считал оптимальным коридор 80-90 рублей за доллар. Но теперь, по его оценке, экономика адаптировалась к санкциям и смогла нарастить экспортный потенциал.

«Предварительные итоги года позволяют говорить о том, что российская экономика в целом адаптируется к санкционному давлению. За счет выстраивания эффективного взаимодействия с партнерами из дружественных стран и оперативной разработки необходимых инструментов поддержки российских предпринимателей удалось сохранить экспортный потенциал страны»,— отметил Белоусов.

До этого «Газета.Ru» узнала у экспертов, какой курс валюты могут увидеть россияне в ближайшее время.

Ранее курс доллара поднялся выше 91 рубля.

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