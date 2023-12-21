Путин назвал ключ к преодолению бедности в России

Российский президент Владимир Путин на совещании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что по результатам 2023 года уровень бедности в стране снизится до исторического минимума.

«Будет исторический минимум в 2023 году», — утверждает глава государства.

Он призвал в будущем стараться свести данный показатель к нулевому значению. Для этого необходимо сформировать экономику квалифицированных кадров и конкурентоспособных окладов, а также открыть новые производства и модернизировать уже имеющиеся, считает президент.

«Именно в этом ключ к повышению доходов граждан, к преодолению проблем бедности», — резюмировал президент.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил, что из черты бедности в России в 2022 году вышли порядка 1,7 млн граждан, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки и составил 9,8%.

В начале года Путин поставил правительству задачи добиться в этом году в РФ роста реальных зарплат и снижения бедности.

Ранее Путин назвал лживыми заявления Запада о необходимости бороться с бедностью.