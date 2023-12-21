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Токио направил Киеву почти $1 млрд

Япония направила Украине $950 млн на проекты Всемирного банка

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Peter Druk/Global Look Press

Япония направила Украине финансовую помощь на сумму более $950 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минфина Украины.

Средства предоставлены в рамках реализации двух проектов Всемирного банка (ВБ). $900 млн — это ссуда японского правительства на нужды социальной защиты населения Украины. Еще $52,4 млн — грант от Японии на ремонт разрушенного жилья.

«Средства пойдут на восполнение расходов бюджета Украины по приоритетным направлениям, в частности на восстановление инфраструктуры и оказание социальной помощи», — уточнили в ведомстве.

Ранее Всемирный банк подсчитал, что к середине декабря ему удалось мобилизовать $39 млрд на экстренную финподдержку Украины. Эти деньги поступили от ряда стран-доноров, в том числе США, Великобритании, Германии и Канады.

Накануне Киев скорректировал потребность во внешних заимствованиях по данным МВФ с 41 до $37 млрд.

Ранее ЕС отправил Украине €150 млн на восстановление.

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