Финский оператор готовится к ремонту газопровода Balticconnector

Подготовка к ремонту газопровода Balticconnector идет в соответствии с графиком, он может быть введен в эксплуатацию в апреле 2024 года. Об этом сообщается на сайте финского оператора Gasgrid Finland.

Согласно пресс-релизу компании, план ремонта газопровода был разработан в сотрудничестве между финским оператором Gasgrid и финским Elering.

В сообщении отмечается, что ввод Balticconnector в эксплуатацию технически возможен в апреле 2024 года, однако для этого необходимо соответствующее планирование и проведение ремонтных работ. Уточняется, что необходимые для ремонта трубопровода материалы уже изготовлены, а выбор ключевых партнеров завершен.

До этого глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявила, что Еврокомиссия приняла решение выделить Финляндии €62,9 млн для создания в стране крупнейшего во всей Европе стратегического хранилища на случай ядерной угрозы.

Ранее Еврокомиссия приняла решение о выделении Финляндии €800 тысяч для покрытия расходов, связанных с повреждением газопровода Balticconnector. ЕК уточняет, что выделяемые €800 тысяч будут использованы для обеспечения безопасности в районе инцидента и расследования происшествия.

Balticconnector — проходящий по дну Балтийского моря трубопровод, соединяющий газовые сети Эстонии, Финляндии и Латвии.

Ранее власти Финляндии заявили, что надеются сотрудничать с Китаем при расследовании происшествия с Balticconnector.