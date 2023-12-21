Индия выразила обеспокоенность из-за ограничений по российским алмазам

Официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи заявил, что правительство Индии обеспокоено ужесточением ограничительных мер со стороны стран Запада против российских алмазов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже говорили об этом ранее. У нас есть обеспокоенности по этому вопросу, это является предметом переговоров с ЕС и G7», — заявил он.

По его словам, это «важный вопрос» и индийский МИД продолжит держать в курсе событий.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на импорт российских алмазов, намеченное на 1 января 2024 года. По данным издания, причиной стали опасения Дели по поводу новых процедур отслеживания происхождения драгоценных камней.

В декабре G7 договорились о запрете на импорт российских алмазов, чтобы ослабить экономику РФ. 15 декабря аналогичный запрет ввела Япония, а днем ранее – Великобритания.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил устойчивость мирового рынка алмазов и выразил уверенность в том, что российские алмазы найдут новые рынки сбыта.