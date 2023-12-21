Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 20 октября

Курс рубля резко усилил снижение на торгах Мосбиржи днем в четверг. Курс евро превысил 101 рубль, доллар поднялся выше 92 рублей. Это следует из данных торговой площадки.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 12.28 мск вырос на 1,28 рубля и составил 92,24 рубля. Евро подорожал на 1,74 рубля, до 101,4 рубля. Доллар обновил рекорд с 7 декабря (92,8 рубля), а евро – с 20 октября (101,68 рубля).

К 12:30 мск евро находился на отметке 101,38 рублей, доллар — 92,36 рублей.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, декабрь в России традиционно является слабым месяцем для курса рубля. Среди негативных факторов для нацвалюты — самые большие в году бюджетные расходы. В результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую идет на закупку валюты. Это приводит к ее подорожанию. Также на ослабление рубля влияет ускорение инфляции и то, что население и бизнес продолжают выводить деньги из страны.

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