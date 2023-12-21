Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 7 декабря

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг поднимался выше 100 рублей впервые с 7 декабря. Это следует из данных биржи. Европейская валюта достигала отметки в 100,06 рублей по информации на 12:02 мск.

По сравнению с уровнем закрытия торгов среды, евро подорожал на 37,4 копейки.

Максимальным значением доллара на то же время стал уровень 91,3243 рублей. Американская валюта прибавила в цене 36,18 копеек.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» назвал декабрь традиционно слабым месяцем для курса рубля. В это время в России, как правило, самые большие в году бюджетные расходы — в результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую идет на закупку валюты, уточнил аналитик. Другие негативные факторы для курса рубля — ускорение темпов роста цен и сохраняющийся отток капитала из России — граждане и компании продолжают выводить деньги из страны.

Каким будет предел укрепления американской и европейской валют и что поддержит курс рубля — в нашем материале .

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после очередного повышения ключевой ставки ЦБ.