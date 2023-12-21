Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 7 декабря

Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 100 рублей впервые с 7 декабря

close
100%
Freepik

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг поднимался выше 100 рублей впервые с 7 декабря. Это следует из данных биржи. Европейская валюта достигала отметки в 100,06 рублей по информации на 12:02 мск.

По сравнению с уровнем закрытия торгов среды, евро подорожал на 37,4 копейки.

Максимальным значением доллара на то же время стал уровень 91,3243 рублей. Американская валюта прибавила в цене 36,18 копеек.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» назвал декабрь традиционно слабым месяцем для курса рубля. В это время в России, как правило, самые большие в году бюджетные расходы — в результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую идет на закупку валюты, уточнил аналитик. Другие негативные факторы для курса рубля — ускорение темпов роста цен и сохраняющийся отток капитала из России — граждане и компании продолжают выводить деньги из страны.

Каким будет предел укрепления американской и европейской валют и что поддержит курс рубля — в нашем материале .

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после очередного повышения ключевой ставки ЦБ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами