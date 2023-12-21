Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минфине заявили о симметричном ответе на конфискацию активов РФ Евросоюзом

Силуанов: РФ ответит на конфискацию ее активов в Европе симметрично

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия симметрично ответит на конфискацию ее активов в Евросоюзе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Министр пояснил, что в случае принятия решения о конфискации российских активов в ЕС симметричное решение будет принято незамедлительно.

«У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых «С», это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — отметил Силуанов.

Ранее в Союзном государстве оценили последствия санкций на АПК.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами