В Минфине заявили о симметричном ответе на конфискацию активов РФ Евросоюзом

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия симметрично ответит на конфискацию ее активов в Евросоюзе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Министр пояснил, что в случае принятия решения о конфискации российских активов в ЕС симметричное решение будет принято незамедлительно.

«У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых «С», это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — отметил Силуанов.

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