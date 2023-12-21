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Производителей яиц в Удмуртии предостерегли от необоснованного роста цен

Прокуроры предостерегли производителей яиц Удмуртии от необоснованного роста цен

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Shutterstock

Прокуратура Удмуртской республики предостерегла производителей куриных яиц от необоснованного роста цен. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, в республиканской прокуратуре прошла встреча с местными товаропроизводителями и руководителями организаций торговли, в которой принял участие руководитель местного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Андрей Анголенко.

«В целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на социально значимые товары» 25 предпринимателям и производителям яиц вынесли предостережение. В прокуратуре добавили, что сейчас в Удмуртии растут цены на яйца, гречневую крупу и овощи.

До этого Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в период с 12 по 18 декабря 2023 года зафиксировала рост цен на куриные яйца в России на 4,6%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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