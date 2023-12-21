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Танкеры с российской нефтью не пустили в Индию

Bloomberg: шесть танкеров с российской нефтью Sokol не пустили в Индию

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Tatiana Meel/Reuters

Шесть российских танкеров, перевозящих в общей сложности около 5 млн баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сервис отслеживания судов.

Танкеры принадлежат «Совкомфлоту». Судно NS Century пришвартовалось к югу от Шри-Ланки 16 ноября, за последнюю неделю к нему присоединились еще два танкера компании, следовавшие в порт Вадинар.

Не смогли достигнуть назначенного пути также судна «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект», они должны были приплыть в порт Парадип на восточном побережье Индии.

Танкеры перевозят сырую нефть, добываемую на месторождениях у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке.

На этой неделе стало известно, что управление по контролю за иностранными активами минфина США добавило в санкционный перечень четыре связанные с Россией фирмы и один нефтяной танкер.

Под ограничения подпали специализирующиеся на перевозках нефти гонконгские компании Bellatrix Energy и Covart Energy, а также зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах компании — SUN Ship Management, занимающаяся судоходством, и Voliton DMCC, торгующая сырьевыми товарами, нефтехимией и углеводородами.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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