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Кадровики назвали специальности с самыми высокими зарплатами в 2023 году

HH: самую высокую зарплату в 2023 году предлагали DevOps-инженерам

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«Газета.Ru»

Крупнейшую зарплату в уходящем году предлагали DevOps-инженерам — в размере 214 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования hh.ru.

В список наиболее оплачиваемых специальностей также вошли дата-сайентист (202,5 тыс. рублей), системный аналитик (150,9 тыс. рублей), программист, разработчик (129,9 тыс. рублей), агент по недвижимости (124,4 тыс. рублей), геодезист (122,7 тыс. рублей), брокер (121,6 тыс. рублей), машинист (118,4 тыс. рублей), главный инженер проекта (118,3 тыс. рублей) и другие.

Отдельный рейтинг был составлен для руководителей. Среди топ-менеджеров самую высокую зарплату предлагали руководителям группы разработки (193,5 тыс. рублей), директорам по информационным технологиям (151,5 тыс. рублей), коммерческим и финансовым директорам (по 151,4 тыс. рублей), а также операционным директорам (150 тыс. рублей) и генеральным директорам (147,1 тыс. рублей).

14 декабря на пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путине заявил, что реальные зарплаты в России по итогам года вырастут примерно на 8%.

Ранее россиянам рассказали, в какие месяцы выгоднее уходить в отпуск в 2024 году.

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