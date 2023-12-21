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В РАН заявили, что санкционная политика Запада провалилась из-за «ловушки большой страны»

Экономист Ушкалова: санкции Запада провалились из-за «ловушки большой страны»

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Shutterstock

Отечественные ученые пришли к выводу, что Россия легче перенесла удар западных санкций из-за так называемой «ловушки большой страны». Об этом сообщает газета «Известия».

Так, в работе руководителя Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарьи Ушкаловой говорится, что если государство является крупным игроком на каком-либо рынке, то ограничение его экспортных поставок всегда ведет к увеличению мировых цен. Это компенсирует спад объемов поставок и облегчает диверсификацию. В таких условиях формальная эффективность санкций, ограничивающая физические объемы экспорта, входит в противоречие с ее стратегической эффективностью в виде снижения экспортных доходов от экспорта.

Евросоюз, отмечает Ушкалова, понимая, что простые ограничения поставок из России лишь привели к росту мировых цен и увеличению российского экспорта, в конце 2022 года попытался изменить санкции, в частности путем введения «ценового потолка» на нефть. Поэтому правительство России должно приступить к проведению активной государственной политики, которая будет направлена на расширение рынков сбыта отечественных товаров и логистических возможностей экспортеров.

Ранее сообщалось, что группа американских конгрессменов направила советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану письмо с призывом ввести всеобъемлющие санкции против энергетического сектора России.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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