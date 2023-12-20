Бензин в РФ подорожал после трех месяцев снижения

В России после трех месяцев снижения возобновился рост потребительских цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, с 12 по 18 декабря стоимость литра АИ-92 увеличилась до 50,15 рубля. Это произошло впервые с конца сентября, когда падение было зафиксировано после полугода подорожания.

В целом за неделю бензин подорожал на 0,05%, а дизельное топливо — на 0,1%. С начала года стоимость первого выросла на 7%, второго — почти на 10%. При этом общий уровень инфляции в РФ составил 7,12%.

По данным статистического ведомства, в среднем по стране литр бензина на 18 декабря стоил 54,52 рубля. Дизельное топливо на эту дату потребители покупали по 64,37 рубля за литр.

В 2022 году рост цен на бензин в России (+0,91%) был значительно ниже общего показателя инфляции, составившего 11,94%. Снижение стоимости топлива фиксировалось на протяжении большей части года на фоне заморозки акцизов и демпфирующих мер правительства.

До этого в Минэнерго заявили об отсутствии проблем с обеспечением топлива в РФ.

Ранее экономист рассказала, что будет с ценами на бензин и дизель в России в январе.