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Недельная инфляция в России замедлилась

В Росстате сообщили о снижении недельной инфляции в РФ до 0,18%

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

За период с 12 по 18 декабря 2023 года инфляция в России снизилась до 0,18 % в сравнении с 0,2% неделей ранее. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«За период с 12 по 18 декабря 2023 года индекс потребительских цен составил 100,18%», — указывается в отчете.

Согласно данным Росстата, с декабря потребительские цены в стране увеличились на 0,45%, а с начала текущего года — на 7,12%.

Кроме того, за отчетный период поднялись цены на куриные яйца (4,6%), плодоовощную продукцию (2,1%), туалетную бумагу (0,6%). В то же время упала стоимость куриного мяса (0,6%), сахара (0,5%), гречки (0,3%) и авиаперелетов эконом-классом (1,3%).

По статистике ведомства, в годовом выражении инфляция в России составила 7,23%.

В ноябре Росстат оценил продовольственную инфляцию в РФ за год. Согласно информации службы, продовольственная инфляция в стране в октябре составила 1,35%, за весь год — 6%.

Ранее сообщалось, как изменилась инфляция в России с начала года.

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