На Украине внесли в список «спонсоров войны» китайскую железнодорожную корпорацию

В пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины заявили, что внесли китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве утверждают, что компания из КНР продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали, что и стало основанием для внесения CRCC в перечень.

До этого Украина на время консультаций приостановила статус австрийского Raiffeisen Bank International как «международного спонсора войны».

14 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International, крупнейшего западного банка в России, из украинского черного списка. По его данным, в обмен на это Вена согласна подписать новые санкции Евросоюза в отношении России.

В мае сообщалось, что Raiffeisen Bank не смог найти покупателя на свой российский бизнес.

Украина внесла Raiffeisen Bank International в список «спонсоров войны» в марте 2023 года из-за продолжения его работы в России.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.