Запад обновил механизм соблюдения потолка цен на нефть из России

В министерстве финансов США заявили, что Вашингтон и союзники обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что США и союзники начнут требовать, чтобы поставки услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Также вносятся изменения, требующие от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт, делиться данной информацией по запросу с последующими участниками цепочки.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что

Евросоюз в своем стремлении освободиться от российских энергоресурсов в итоге поменял одну зависимость на другую.

Глава евродипломатии отметил, что «реакция ЕС» на события на Украине «была впечатляющей». В качестве примера он привел радикальное снижение энергетической зависимости Европы от России, которая тогда оценивалась в 40%.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.