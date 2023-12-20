Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Запад обновил механизм соблюдения потолка цен на нефть из России

США и союзники обновили механизм соблюдения потолка цен на нефть из РФ

close
100%
Charlie Riedel/AP

В министерстве финансов США заявили, что Вашингтон и союзники обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что США и союзники начнут требовать, чтобы поставки услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Также вносятся изменения, требующие от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт, делиться данной информацией по запросу с последующими участниками цепочки.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что
Евросоюз в своем стремлении освободиться от российских энергоресурсов в итоге поменял одну зависимость на другую.

Глава евродипломатии отметил, что «реакция ЕС» на события на Украине «была впечатляющей». В качестве примера он привел радикальное снижение энергетической зависимости Европы от России, которая тогда оценивалась в 40%.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами