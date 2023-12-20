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Европа начала тратить газ из хранилищ вдвое быстрее обычного

GIE: в Европе почти удвоились суточные темпы отбора газа из ПХГ

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Christian Charisius/Reuters

Европейцы в преддверии зимних холодов стали активно изымать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Об этом сообщает Gas Infrastructure Europe (GIE) со ссылкой на анализ данных.

По ее информации, суточные темпы отбора топлива почти удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По состоянию на 19 декабря, страны ЕС забрали из хранилищ примерно 380 млн куб. м газа. Больше всего упали запасы во Франции (около 100 млн куб. м газа). Италии (100 млн) и Германии (40 млн). По данным GIE, общая заполненность ПХГ в Евросоюзе опустилась до 88,35%. Это один из самых высоких показателей за последние пять лет, но он постепенно снижается.

С начала сезона отбора, то есть с ноября, европейцы уже израсходовали почти 12,5 млрд кубометров голубого топлива. При таких темпах текущие запасы в unterground хранилищах позволят ЕС без дефицита пережить всю зиму, считают в Еврокомиссии. Напомним, летом страны объединения заполнили свои ПХГ на 90% — это рекордно высокий показатель.

«Хранилища играют ключевую роль в обеспечении энергобезопасности. Зимой они покрывают до трети потребностей ЕС в газе», — цитирует GIE представителей ЕК.

Чиновники также отметили, что несмотря на снижение поставок из России, запасов газа в Европе хватит для стабильного прохождения отопительного сезона.

До этого стало известно, что европейские компании теряют деньги из-за ситуации в Красном море.

Ранее Боррель раскрыл новую зависимость ЕС после отказа от российского газа.

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