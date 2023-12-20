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Индия усомнилась в новых правилах отслеживания российских алмазов

Индия призвала страны G7 отложить санкции на импорт алмазов из РФ

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Shutterstock/Martin Gillman

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на импорт российских алмазов, намеченное на 1 января 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, причиной стали опасения Дели по поводу новых процедур отслеживания происхождения драгоценных камней. Индия обеспокоена возможной утечкой конфиденциальных данных индийских компаний в рамках внедряемой системы сертификации необработанных алмазов. Один из источников Reuters заявил, что эта система может потребовать передачи информации о некоторых предприятиях, часть которой является закрытой.

Ранее в декабре G7 договорились о запрете на импорт российских алмазов, чтобы ослабить экономику РФ. 15 декабря аналогичный запрет ввела Япония, а днем ранееВеликобритания.

Однако 17 декабря представители индийской алмазной отрасли заявили о возобновлении закупок российского сырья, рассчитывая на стабилизацию цен в ближайшие месяцы.

В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил устойчивость мирового рынка алмазов и выразил уверенность в том, что российские алмазы найдут новые рынки сбыта.

Ранее сообщалось, что российский бизнес оправился от шока санкций.

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