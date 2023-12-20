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Парламент Египта одобрил контракт с Lukoil Overseas на добычу нефти

«Дочка» «Лукойла» получила разрешение на разработку месторождения в Египте

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Палата представителей Египта проголосовала за законопроект, разрешающий министру нефти Тарику аль-Мулле заключить контракт на разведку и добычу нефти с Egyptian General Petroleum Corporation и Lukoil Overseas. Об этом сообщает портал Al-Youm as-Sabia.

Соглашение будет реализовано в пустыне на востоке страны в рамках стратегии развития нефтегазовой отрасли Египта, сообщил глава парламентского комитета по обороне Ахмед аль-Авади.

Эксперты полагают, что решение парламента расширит присутствие России в нефтегазовом секторе Египта. Ранее «Лукойл» уже реализовывал несколько проектов в этой стране совместно с госкомпанией Egyptian General Petroleum Corporation.

В начале декабря стало известно, что «Лукойл» может начать пересмотр условий работы своих предприятий на территории Болгарии, включая возможную продажу бизнеса. При этом в компании подчеркнули, что «искусственно раздуваемая политическая буря вокруг предприятия», которое выполняет все обязательства перед государством и работниками и не находится под санкциями, вредит инвестиционному климату Болгарии.

Ранее в Болгарии из-за планов оставить завод «Лукойла» без российской нефти созывали заседание Совбеза страны.

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