Глава турецкого Центробанка переехала к родителям, так как не может позволить себе жилье

Глава турецкого Центрального банка Хафизе Гайе Эркан вынужденно переехала к родителям из-за сильного роста цен на недвижимость в стране. Об этом она рассказала в интервью газете Hürriyet.

По словам Эркан, Стамбул оказался для нее слишком дорогим городом, где позволить себе жилье она не может.

«Как Стамбул может быть дороже Манхэттена?» — задалась она вопросом.

До своего назначения на пост председателя Центробанка Эркан 20 лет жила и работала в США. Ее заработная плата составляет сейчас 161 тыс. турецких лир (500 тыс. руб.) без учета допвыплат. Для решения жилищного кризиса в Турции Эркан предлагает увеличить количество единиц соцжилья.

До этого в Турции раскрыли, граждане какой страны активнее других скупали жилье в республике. С января по май 2023 года россияне активнее граждан других государств скупали объекты недвижимости в Турции. За этот период времени представители Российской Федерации приобрели в общей сложности 5723 единицы жилплощади на территории этой страны.

Ранее в Турции резко осложнилась сдача жилья туристам.