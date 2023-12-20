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Китай наращивает закупки кукурузы в Бразилии

Бразилия впервые в истории обошла США по поставкам кукурузы в Китай

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Бразилия впервые обошла США по объемам экспорта кукурузы в Китай, только за 11 месяцев 2023 года оттуда было поставлено 8,79 млн тонн зерна, что составляет 40% от общего импорта в 22,18 млн тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможни КНР.

Поставки из США сократились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом — до 6,5 млн тонн, почти 30% от всего объема. Ранее Китай зависел от американской и украинской кукурузы, однако в последние годы стремится диверсифицировать импорт на фоне растущего спроса, пишет агентство.

«У Бразилии был рекордный урожай, а их кукуруза дешевая. Страны также поддерживают дружеские отношения», — говорит аналитик Shanghai JC Intelligence Керри Чжан.

Трейдеры заблаговременно заключили контракты на поставки из Бразилии, и теперь зерно прибывает в порты. В ноябре был зафиксирован самый высокий импорт кукурузы за всю историю наблюдений с 2005 года.

Соглашение о закупках бразильской кукурузы Китай подписал в прошлом году, первая партия из этой страны прибыла в январе 2022-го. По прогнозам Shanghai JC, в декабре импорт из Бразилии составит не менее 1,5 млн тонн и останется высоким в следующем году.

До этого в «Транснефти» заявили о росте экспорта в Китай и Индию.

Ранее РФ ускорила поставки удобрений в страны АСЕАН, невзирая на санкции.

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