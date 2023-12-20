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В Кремле прокомментировали покупку Raiffeisen доли в Strabag

Песков: покупка Raiffeisen доли в Strabag — исключительно корпоративный вопрос

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что ничего не знает о покупке австрийской группой Raiffeisen Bank International (RBI) 27,78% акций одного из крупнейших строительных концернов Европы Strabag.

«Мне ничего не известно. Это исключительно корпоративные вопросы», — сказал Песков.

До этого группа компаний RBI сообщала, что выкупит пакет акций через российскую дочернюю компанию «Райффайзенбанк». После покупки материнская группа получит акции в виде дивидендов. Сумма сделки составит €1,5 млрд.

Агентство Reuters сообщало, что долю в Strabag продает кипрская компания Rasperia Trading Limited, которая может быть связана с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

Австрия смогла добиться исключения своей банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка «спонсоров войны». В обмен Вена одобрила новый пакет санкций против России.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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