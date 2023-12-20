В Германии подтвердили желание изъять активы России

Генпрокуратура ФРГ подала запрос в суд о конфискации замороженных российских активов на сумму более €720 млн. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства, сообщает журнал Der Spiegel.

«Изъять средства на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более €720 млн из-за попытки нарушения эмбарго, наказуемой согласно закону о внешней торговле», – следует из документа.

При этом в заявлении не указан владелец средств, однако издание Der Spiegel утверждает, что собственником активов является Национальный расчетный депозитарий, российская небанковская кредитная организация.

По данным журнала, организация попала под санкции Евросоюза в июне 2022 года, после чего попыталась перевести €720 млн со счета германской дочки JP Morgan на другой счет. Платеж не был осуществлен, отмечает Der Spiegel.

До этого стало известно, что страны «Большой семерки», Евросоюза и Австралия за 2022 год заморозили около €260 млрд активов ЦБ России, из них большая часть в Европе — €210 млрд.

Ранее в США задумались о выделении Украине замороженных российских активов.