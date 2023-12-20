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Цены на нефть перешли к росту

Стоимость февральских фьючерсов на Brent превысила $80 впервые с 1 декабря

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Максим Богодвид/РИА Новости

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла выше $80 впервые с 1 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 11:33 мск стоимость фьючерса на нефть с поставкой в феврале выросла до $80,05 за баррель (+0,33%), по состоянию на 12:09 стоимость нефти перешла к коррекции и достигла отметки $79,76. В это же время на бирже CME cтоимость WTI превысила отметку в $74,43 (+0,66%).

По данным агентства Reuters, на цены на нефть повлияли недавние атаки йеменских хуситов на ряд судов в акватории Красного моря. Эксперты отмечают, что, несмотря на опасения, воздействие на поставки нефти остается ограниченным, поскольку основная часть нефти из Среднего Востока экспортируется через Ормузский пролив.

В то же время США продолжают пополнять стратегические запасы нефти, приобретя 2,1 миллиона баррелей на февраль, что привело к общему объему покупок около 11 миллионов баррелей в рамках восполнения стратегического нефтяного резерва, тем самым увеличивая добычу и свои запасы, что может нивелировать скачки нефти в будущем.

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил о подросших мировых ценах на нефть.

Ранее в США рассказали о «дыре» в нефтяных санкциях против России.

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