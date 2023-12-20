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Raiffeisen выкупит долю подконтрольной Дерипаске компании в Strabag

RBI выкупит у связанной с Дерипаской компании Rasperia Trading долю в Strabag

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Shutterstock

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) выкупит 27,78% акций одного из крупнейших строительных концернов Европы Strabag. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте RBI.

Агентство Reuters сообщило, что долю в Strabag продает кипрская компания Rasperia Trading Limited, которая может быть связана с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Сумма сделки составит €1,51 млрд.

Отмечается, что RBI приобретает пакет акций через российскую дочернюю компанию «Райффайзенбанк». После покупки материнская группа получит акции в виде дивидендов.

До этого издание РБК со ссылкой на источники в правительстве и в комиссии писало, что российские власти 18 декабря одобрили основные параметры реформы сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Большинство поправок направлено на защиту прав миноритариев публичных акционерных обществ при поглощениях.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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