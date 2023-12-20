ЕС заморозил российских и белорусских активов на €28 млрд

Государства — члены ЕС уже заморозили уже порядка €28 млрд частных активов российских и белорусских олигархов и компаний. Об этом сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии.

В Брюсселе собираются использовать эти деньги на украинском направлении. В Еврокомиссии обратили внимание, что ЕС сохраняет единство в поддержке Киева.

В ЕС пока нет законодательной базы для конфискации частной собственности российских и белорусских бизнесменов. Хартия ЕС об основных правах не допускает конфискацию частной собственности, кроме случаев, связанных с широким общественным интересом. Но даже в этом случае собственник должен получить справедливую и своевременную компенсацию.

20 декабря в США предложили варианты передачи Украине замороженных российских активов. Газета Financial Times уточнила, что публично американские власти не поддерживали конфискацию активов РФ, однако обосновали возможность применения такой меры в частном порядке.

Ранее Минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.