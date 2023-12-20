Россияне стали больше брать кредитов на путешествия

Средний размер POS-кредита или займа на покупку товаров в России в декабре 2023 года составил 74,4 тыс. рублей, на 26% превысив уровень декабря 2022 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе кредитного брокера Всегда.да.

Там уточнили, что самый высокий средний размер POS-кредита был зафиксирован в категории туризма – 228 тыс. рублей. На втором месте оказались кредиты на покупку кухонь (223 тыс. рублей), а на третьем – займы на стоматологические услуги (194 тыс. рублей).

Категория туризма также оказалась лидером по росту среднего размера кредита по сравнению с прошлым годом: средний чек увеличился более чем в два раза.

Средний размер POS-кредита в онлайне повысился менее заметно, чем в оффлайне (+17% к декабрю 2022 года по сравнению с +30% в оффлайне).

«Реализация отложенного спроса в ряде категорий, включая бытовую технику и электронику, в совокупности с ростом цен привела к заметному увеличению интереса покупателей к кредитам. По нашим данным, наличие POS-кредитования увеличивает общий оборот торговой организации от 20 до 80% в зависимости от ассортимента и сегмента рынка, а также от степени активности его предложения клиентам», – отметил генеральный директор Всегда.Да Алексей Журов.

POS-кредит — это экспресс-кредит, который выдается в торговой точке при участии банка-партнера.

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