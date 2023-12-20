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В России зафиксировали снижение экспорта электроэнергии

Минэнерго: экспорт электроэнергии из РФ в 2023 году снизился до 10 млрд кВт*ч

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Vadim Ghirda/AP

Объем экспорта электроэнергии из России в 2023 году упал до 10 млрд кВт*ч, тогда как годом ранее он составлял 13 млрд кВт*ч. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Экспорт был около 13,5 млрд кВт*ч в прошлом году, в этом году — около 10 млрд кВт*ч», — сказал Шульгинов. По его словам, Россия стала поставлять больше электроэнергии в Казахстан, но в тоже время снизила ее экспорт в Финляндию и Китай.

Министр также подчеркнул, что объемы поставок энергии в Китай упали в связи с неудовлетворительным энергобалансом на востоке.

В сентябре глава Минэнерго заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что Россия немного снизила экспорт электроэнергии в Китай из-за аварийности.

Шульгинов еще в сентябре сообщал, что министерство энергетики прогнозирует снижение экспорта электроэнергии по итогам 2023 года.

Ранее сообщалось, что долги потребителей за электроэнергию в России превысили 320 млрд руб.

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