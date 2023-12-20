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В РФ некоторые регионы изменят тарифы на электричество

«Ъ»: ФАС заставит ряд регионов РФ изменить тарифы на электричество на 2024 год

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Некоторые регионы РФ в 2024 году могут в обязательном порядке изменить тарифы на электроэнергию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, такое требование может выдвинуть регионам Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Речь идет о девяти субъектах РФ. Их власти резко увеличили тарифы на электроэнергию для бизнеса, но не предусмотрели льготные лимиты объемов потребления для жителей.

Отмечается, что у ФАС есть основания отмены тарифов Иркутской области.

«Вместо введения дифференциации тарифов для населения тарифная служба Иркутской области увеличила одноставочные тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц во втором полугодии 2024 года сразу на 18,6%, хотя среднероссийский средний уровень индексации — 9,1%», — говорится в публикации.

До этого власти Новосибирской области оправдались за рост тарифов ЖКХ после жалобы президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее «Укрэнерго» призвала украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита.

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