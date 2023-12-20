Алмазодобытчик заявил о невозможности отличить российский бриллиант от других

Каким образом отслеживают произведенные в России алмазы, непонятно, а отличить российский бриллиант от какого-либо другого на таможне практически невозможно. Об этом в интервью Financial Times заявил глава одной из крупнейших алмазодобывающих компаний De Beers Эл Кук.

По его словам, при всем желании среднестатистический таможенный агент не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать, что один из них российский.

18 декабря Еврокомиссия сообщила, что в рамках введения 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретит импорт алмазов из России, что нанесет ей ущерб в размере около €4 млрд.

Несколькими днями ранее Канада в координации с партнерами по G7 ввела новые санкции на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами.

Ранее в Кремле прокомментировали запрет ЕС на поставки российских алмазов.