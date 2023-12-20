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В ГД заявили, что санкции против России погубят Евросоюз

Шеремет: Евросоюзу не протянуть и года в режиме антироссийских санкций

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Фотослужба Госдумы РФ

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз едва ли протянет год, сохраняя санкционный курс против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Шеремет считает, что новый пакет санкций против России ускорит процесс экономического, политического и геополитического распада.

«Евросоюз <...> настойчиво продолжает разрушать все благополучие, достигнутое упорным трудом предыдущих поколений своих граждан. Поэтому с каждым очередным пакетом санкций власти европейских стран не только теряют свое лицо и уважение у международного сообщества, но и вызывают раздражение и растущее недовольство собственных граждан», — поделился депутат.

Он добавил, что все перечисленные аспекты приближают распад Евросоюза.

До этого немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявлял, что после победы России в вооруженном конфликте на Украине НАТО и Евросоюз начнут распадаться.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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