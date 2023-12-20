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Минфин Японии заявил о снижении экспорта в Россию более чем на 60%

Минфин Японии: экспорт в РФ в ноябре рухнул на 60,9%

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Shuji Kajiyama/AP

В ноябре экспорт из Японии в Россию сократился на 60,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское министерство финансов.

Согласно данным ведомства, импорт из России в Японию сократился на 26,7%, а товарооборот составил 119,105 млрд иен ($821,42 млн).

Отмечается, что импорт автомобилей из Японии в РФ снизился на 44,9%, импорт японских запчастей и комплектующих за этот период снизился на 32,5%. Спад объемов импорта отмечается в течение нескольких месяцев после того, как Токио ввел частичный запрет на поставки автомобилей в Россию. Запрет распространяется на машины с объемом двигателя более 1,9 литра, а также на гибридные машины.

До этого минфин Японии заявлял, что страна нарастила импорт СПГ из России на 46,9%.

В МИД РФ сообщали, что Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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