В правительстве России рассказали о совместных проектах с Китаем

Российская Федерация и Китайская Народная Республика достигли положительных результатов в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 трлн рублей (1,6 млрд юаней). Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает РИА Новости.

По словам Мишустина, во взаимных расчетах Пекин и Москва полностью перешли на национальные валюты. В настоящее время свыше 90% платежей осуществляются в рублях и юанях.

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что поставленная пять лет назад им и президентом РФ Владимиром Путиным задача довести объем торговли между Китаем и Россией до $200 млрд выполнена с опережением.

Мишустин прибыл в Китай 18 декабря в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.