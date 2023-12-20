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В США заявили об устойчивой экономике России

WP: экономика РФ продемонстрировала устойчивость, несмотря на санкции

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Shutterstock

Экономика России, несмотря санкции США и их союзников, продемонстрировала чрезвычайную устойчивость. Об этом пишет The Washington Post.

Издание напомнило, что во время совместной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря были заданы вопросы о высокой инфляции и росте цен на яйца в России.

WP отмечает, что российский рубль остается устойчивым благодаря вмешательству Центрального банка, а местные компании предприняли шаги по извлечению выгоды из ухода иностранных предприятий.

Помощь Запада Украине приостановилась в США и ЕС на фоне провального украинского контрнаступления, пишут авторы статьи. Президент России на триумфальной ноте завершает 2023 год, поскольку 14 декабря он объявил, что страна одержит победу над Украиной на поле боя.

Журналисты также обращают внимание на то, что в последние недели Путин даже стал чаще бывать за границей. К примеру, 6 декабря он посетил Абу-Даби и Эр-Рияд, где встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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